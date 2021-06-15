لجميع المؤهلات.. وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل هيئة ميناء الإسكندرية الهيئة والقومية للأنفاق التابعتين لوزارة النقل ومديرية الشباب والرياضة بقنا التابعة لوزراة الشباب والرياضة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التابع لرئاسة مجلس الوزراء وجامعة الزقازيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لمياه الشرب والاسكان والمرافق التابع لوزارة الاسكان وديوان عام محافظة الدقهلية التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1 - اسم الوظيفة مهندس ميكانيكا

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

معاينة الخامات والادوات المستعملة للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمطلوب عمله

عمل المقايسات المتعلقة بالوحدات البحرية بالقزاقات والحوض

الاشتراك فى تقدير الاحتياجات من المهمات وقطع الغيار المطلوبة

الاشتراك فى عمل الرسومات الاولية للوحدات البحرية من واقع الطبيعة

تشغيل وصيانة الالات والماكينات واجهزة الوحدات البحرية

الاشتراك فى معانية بعض الاعمال المطلوبة تنفيذها للهيئة او الجهات الخارجية

الاشراف على الصيانات الروتنينة والوقائية والاصلاحات البسيطة للوحدات البحرية

يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل هندسى عالى تخصص هندسة بحرية اوميكانيكا قوى

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 4

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​باسم السيد الربان/ رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين سارية

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

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2 - اسم الوظيفة فني كهرباء

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

تنفيذ تعليمات امن التشغيل

قراءة الرسومات المتوسطة وعمل الكروكيات للدوائر الكهربائية المتوسطة التعقيد

القيام باصلاح المحركات والمولدات الكهربائية واعمال لف البوبينات بانواعها المختلفة بالتيارين المتغير والمستمر

يقوم باعمال التوصيلات الكهربائية وملحقاتها ولوحات التوزيع الكهربائية للاجهزة والاضاءة وانوار الملاحة

يقوم بعمل الفرم الاساسية للملفات طبقا للاصول الفنية الصحيحة للاجهزة والتفتيش على اعمال الكهرباء

الاشتراك فى عمل المواسير الكهربائية ومد الاسلاك الداخلية وتنفيذ التوصيلات الكهربائية الداخلية للملفات الكهربائية

القيام باعمال الاختبارات الابتدائية للمحركات والمولدات الكهربائيبة قبل بدء الاصلاح وتجربتها على العمل

يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال على الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل فنى صناعى فوق المتوسط او متوسط مناسب لنوع العمل تخصص كهرباء

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

=========



3 - اسم الوظيفة: بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يساعد فى رمى المخاطيف والبحث عنها

يساعد فى تنظيف الالات والعدد المستخدمة فى العمل

يقوم بشد الاحبال وعقدها

يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال ،والعمل على دومان الوحدات البحرية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 18

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد​

============

4 - اسم الوظيفة ميكانيكي بحري

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

يقوم بتجهيز الماكينات بالوحدات البحرية للعمل

يقوم باختبار زجاجة البيانات للاطمئنان على مستوى المياه داخل القزق

يقوم بملاحظة المرجل فى الالات البخارية من حيث المياه والمازوت

يقوم بملاحظة عدادت الماكينات ( عداد الزيت – عداد المياه العذبة والملحة 0000الخ )

يقوم بتزييت وتشحيم محاور الماكينات والعدد

يقوم بالكشف على الوقود ودينامو الكهرباء وجلبات عمود الشفط

يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة​

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

سنوات الخبرة

يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 12

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة .

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن .

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة​

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5 - اسم الوظيفة سائق (سيارة - اتوبيس)

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

الوظائف المطلوبة بنظام التعاقد

قيادة السيارات والأتوبيسات وذلك بعد التأكد من صلاحيتها وتزويدها بالمقادير الكافية من الوقود والزيت 0000الخ ​

يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخري مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

( رخصة مهنية أولى )​

سنوات الخبرة

​​يفضل من له خبره سابقة في هذا المجال

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل أقل من المتوسط

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 20

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة شهادة أقل من المتوسط

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

صورة الرخصة المهنية من الدرجة الأولى (سارية )

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة​

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6 - أسم الوظيفة قائد قاطرة بحرية

جهة العمل هيئة ميناء الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​الوظائف المطلوبة عن طريق التعاقد

يساعد السفن على كافة احوال الطقس على المناروة على الارصفة او خروجها وتحركاتها بالميناء طبقا للوائح المنظمة

يساعد فى اطفاء الحرائق بواسطة القاطرات المجهزة للحريق

الائتمار بامر المرشد على السفينة

مسئول على الطاقم وسلامة القاطرة اثناء عمليات القطر

يؤدى ما يسند اليه من اعمال اخرى مماثلة

المهارات الأساسية

المهارات الفنية

​قائد قاطره بحرية وهو المسئول عن قيادة القاطرة ومسئول عن إدارة الطلعة البحرية، وعليه أن يراعي الاصول الفنية المقررة في ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات واللوائح المطبقه في مينائي الإسكندرية والدخيلة ،وعليه أن يحافظ على سلامة القاطرة ،وعلي صلاحيتها للملاحة والإبحار ، كما يكون مسئولاً عن الاضرار أو التلفيات التي تصيب القاطرة والتي ترجع إلي خطئه المهني الجسيم

سنوات الخبرة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل بحرى عالى (شهادة ضابط ثان لاعالى البحار)

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

تاريخ إنتهاء التقدم 23/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​بإسم السيد الربان / رئيس مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهل المطلوب للوظيفة

ما يفيد اداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)

صورة شهادة الميلاد رقم قومي

يفضل الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة البحرية ومن له خبره سابقة في هذا المجال

صحيفة الحالة الجنائية سارية

اجتياز الاختبارات (التحريري - الشفوي - الفني - السباحة) أمام اللجنة المشكلة في هذا الشأن

سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية .

يمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة

لن يلتفت للطلبات غير المستوفاه أو الواردة باليد قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد

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7 - اسم الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للرياضة

جهة العمل مديرية الشباب والرياضة بقنا

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الشباب والرياضة

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا

وتختص بالاشراف على تنفيذ كافة اعمال الرياضة داخل المديرية في كافة القطاعات الحكومية والمشروعات​

المهارات الأساسية

المعرفة الكافية بإحداى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي

اجتياز الاختبارات المقررة​

المهارات الفنية

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة ​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الاقل في المستوى الوظيفي الأول ( أ )

(وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة )

قضاء مدة خدمة كلية (17) عاما وتتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تربية رياضية

تاريخ إنتهاء التقدم 24/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات والمستندات باسم السيد / رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة وذلك خلال المدة الموضحة انفاً اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد بعد الميعاد المحدد بعاليه

المستندات المطلوبة

إستيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف إدارة الموراد البشرية بمديرية الشباب والرياضة بقنا للجنة الوظائف القيادية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

على ان يرفق بالطلب (عدد 7 ملفات احدهم معتمد ومختوم بختم حي والباقي صور منها لكل ملف منها متضمن مايلي:-

عدد 4صور شخصية 4/6

صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية

بيان بالحالة الوظيفية من جهة عمل المتقدم متضمناً كافة البيانات الوظيفية خاصة اخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الاداء ؛ وكذا الجزاءات عن ذات الفترة

شهادة قانونية بالموفق من التحقيقات او الاحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية او الوقف عن العمل

مقترح المتقدم التطويري للوحدة او احد انشطتها لتحسين اداء الواحدة وتطوير انظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وذلك وفقا لنموذج مقترح التطوير المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقياً

المستندات الدالة على الدورات التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم المسابقة

المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات اجنبية والحاسب الالي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

(وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة )

الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للسادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ؛ ومقترح الوظيفة المتقدم لها على ان يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017

صورة طبق الاصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج

تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنييين من خارج الجهاز الاداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية

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8 - اسم الوظيفة أمين كلية الهندسة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى.

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

​بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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9 - اسم الوظيفة أمين كلية الحقوق

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​يتولى شاغلها الاشراف العام على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات​.

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10 - اسم الوظيفة أمين كلية الزراعة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا.

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

============

11 - الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية ) ووظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )

أسم الوظيفة: وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي العالي (رئيس إدارة مركزية )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

المهارات الأساسية

إجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على إستخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

إجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الإلتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 6

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة إختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في"24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة"

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية" (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون" وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​​

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12 - الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل - اسم الوظيفة وظائف قيادية ( بالمستوى الوظيفي مدير عام )

جهة العمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة رئاسة مجلس الوزراء

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة

القدرة على استخدام الحاسب الآلي، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية

الالتزام بالقوانين وقواعد وأخلاقيات العمل​

​مرفق ملف بالتفاصيل كاملة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 26/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 23

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الهيئة الكائن في"24 شارع رشدي باشا متفرع من طريق العروبة – هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة​

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عالية طبقا للمدة المطلوبة لشغل وظيفة على أن تكون معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

مقترحا وافيا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية" (CD (على أن يرفق نسخة من المقترح فقط على

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد (8) ملفات (أصل + 7 صور) مدون على كل ملف "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم إليها / رقم التليفون" وان يرفق بالملفات (عدد 8 صور شخصية) حديثة مقاس 4*6وعدد 8 صور من بطاقة الرقم القومي سارية)

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك بمقر الهيئة الكائن بالعنوان سالف الذكر​

- الاعلان الوظيفي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -

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13 - اسم الوظيفة: أخصائي شئون مالية

جهة العمل الهيئة القومية للأنفاق

نوع الوظيفة مالية ومصرفية

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

تعاقد بعقد عمل يجدد سنوى

المهارات الأساسية

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة​

إجادة التعامل مع الحاسب الألي والبرامج المحاسبية الحديثة

سنوات الخبرة

حديث التخرج دفعات 2018 وما بعدها من جميع محافظات جمهورية مصر العربية على أن يكون له إقامة دائمة داخل القاهرة الكبرى ​

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تجارة من احدى الجامعات الحكومية أو اى جامعه معترف بها من المجلس الاعلى للجامعات – تخصص محاسبة

التقدير جيد جداً على الأقل

العمر لا يزيد عن 27 سنة

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 10

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

يسلم طلب التقدم مرفق به المستندات المطلوبة بنفس ترتيبها داخل ملف بلاستيكى باليد بمقر الهيئة القومية للانفاق (ميدان رمسيس ) القاهرة ولن ينظر فى الطلبات الواردة بأي وسيلة اخرى كما ان الاوراق المقدمة لا تسترد

على أن يلتزم مقدم الطلب بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا من ارتداء قناع الوجه (الكمامة) والتباعد الاجتماعى عند التقديم

المستندات المطلوبة

طلب التقدم لشغل الوظيفة (يتم طباعته من الموقع الالكترونى بالهيئة واستيفاء بياناته)

صورة المؤهل

صورة مايفيد عضوية نقابة التجاريين

صورة من شهادة الميلاد مميكنة

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة الموقف شهادة الخدمة العسكرية (ادى الخدمة ، اعفاء نهائى ، اعفاء مؤقت ثلاث سنوات)

صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة

أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على الا تقل عن 70 %

عدد (3) صور شخصيه حديثة مقاس 4X6​

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14 - اسم الوظيفة: رئيس الإدارة المالية للشئون المالية و الادارية و الموارد البشرية

جهة العمل الهيئة القومية لمياه الشرب

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة المركزية للشئون المالية و الادارية والموارد البشرية بالهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي و يعمل شاغلها تحت الاشراف العام لرئيس مجلس الادارة و يختص شاغلها بالاشراف على اعداد الخطة المالية و الادارية بالهيئة و متابعة تنفيذها و تقديم الاستشارات المالية و الادارية و التنظيميه في هذه الشئون و تقييم النتائج التى تم تحقيقها و الاشراف عليها و اصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل و ظبط الرقابة علي تنفيذها و اقتراح الاهداف و السياسات و الخطط العامة و مشروع اللوائح و القرارات المنظمة للعمل و المنفذه للاختصاصات و التوجيه العام لوضع سياسات للموارد البشرية بما يتفق مع الاستراتيجية العامة للهيئة و التاكد من تطبيق المعايير الموضوعية التى تضمن جودة بيئة العمل و مستوى عال من الثقافة المؤسسية الايجابية

المهارات الأساسية

اجتياز الدورات التدريبية االلازمة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة وفقا لاحكام القانون و لائحته التنفيذية

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة او قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 27/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثالث عشـر بمقـر الهيئة الكـائن "96 ش احمد عرابي – المهندسين / الجيزة "

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

صورة المؤهل الدراسي / صورة شهاده ميلاد / صورة بطاقة الرقم القومي ( ساريه )

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها ( اصل و ثلاث صور )

مقترحات تطوير الجهة للوظيفة ( اصل و ثلاث صور )

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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15 - اسم الوظيفة: وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول " أ " او قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن "1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة "

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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16 - اسم الوظيفة: وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول " أ " او قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن "1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة "

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

