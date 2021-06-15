مسرحية «الكمامة» على مسرح ثقافة الفيوم

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفيوم مجموعة متنوعة، حيث أقام نادي المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من قماش الجوخ وعمل الباترون اللازم وقص القماش لعمل حافظة للنقود وتجميلها بغرزة البطانية.

كما يستمر عرض مسرحية «الكمامة» على مسرح قصر ثقافة الفيوم لفرقة صلاح حامد المسرحية، للكاتب الإسباني ألفونسو ساستري، ترجمة أحمد يونس، مساعد مخرج أحمد صلاح، مصمم ديكور عادل ربيع، موسيقي الاستعراضات محمود صلاح، مصمم رقصات استعراضات حسام كامل، كما قدمت فرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا متميزا شدت خلاله بمجموعة متنوعة من الاغاني الدينية، فيما نفذ قسم الطفل بالفرع ورشة فنية لعمل اساور وحظاظات للأطفال من الفوم العادي والبرونز مع رواد قصر ثقافة الفيوم، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية ورشة أشغال يدوية من الفوم الملون لعمل توك للبنات، وناقشت مكتبة اللاهون كتاب حقوق الطفل في الاسلام للمؤلف جودة محمد عواد، فيما نظم بيت ثقافة سنورس ورشة حكي وسرد قصة «السندباد البحري».