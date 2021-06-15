حمله مكثفه لرفع كفاءة مصيف بلطيم

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة، وتسوية الرمال، ورفع كفاءة الكهرباء، وحملات على المحال والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع احتكار السلع، لتيسير حركة المصطافين لمصيف بلطيم،للوصول لشاطئ البحر المتوسط بشواطئ المصيف، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تابع استكمال أعمال النظافة العامة بالشواطئ لإزالة الحشائش الضارة والحلف والغاب بداية من شاطئ الفنار غربا حتى نهاية المصيف شرقا وبالإضافة إلى رفع المخلفات المتراكمة اول بأول وخاصة بالمشايات وتسويتها اول بأول باستخدام المعدات الخاصة لذلك ،وتمهيد المشايات المؤدية إلى الشواطئ للمشاة ،بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبدالقوي، أنه تم شن حملة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والكافيات، والكافتيريات لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين واستمرار الحملات التموينية الدائمة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية ،ومحاضر نظافة عامة لبعض المحلات بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة ،لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم، فتم صيانة كافة الأعمدة والكشافات بمنطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والامل وجارى استكمال جميع شوارع المدينة بكشافات الليد في المرحلة المقبلة ،وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء ،وإصلاح كافة أعطال الإضاءة حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه شدد على استمرار أعمال الرش بمناطق المدينة المختلفة ،لمقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض ،للحد من انتشار البعوض والحفاظ على الصحة العامة ،وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ خطة لمقاومة الحشرات من أجهزة الرش والمبيدات المطلوبة.