دورى لاكتشاف المواهب بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية محاضرة بعنوان «أساسيات التربيه السليمة».

أوضح بهلول مصطفى أهمية التربية عن العلم وأسس التربية السليمة، ودور المؤسسات في نشر الوعي الفكري، وأن التربية السليمة أساسها الدين، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر بأستخدام القلم الرصاص وألوان الخشب والفلوماستر نفذها حسن صالح، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «الشباب هم صناع المستقبل» ألقاها محمد الصادق.

وفي إطار اهتمام دور الثقافة بالمواهب وتنميتها قدم قصر ثقافة حوض الرمال موهبة في الإنشاد الديني للطالب مصطفى محمود وقدم قصيدة بعنوان «في حب رسول الله»، كما ناقشت مكتبة الكيمان الثقافية كتاب بعنوان «حرية الفكر في الإسلام» تأليف د. عبدالمتعال الصعيدي ناقشه السيد محمد وتضمن الكتاب الفرق بين الحرية الفكرية والحرية الدينية، ودعوة الإسلام إلى الفكر والعلم، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات دوري ثقافي لرواد القصر إشراف هناء يونس، فيما عقد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وقدم قصيدة بعنوان «ارتحالات نيلية»، كذلك عقد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وقصيدة بعنوان «جناح مكسور»، بجانب أمسية شعرية قدمتها سلوى جودة بعنوان «مناجاة» من بيت ثقافة الاقالته.

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «غرس القيم الإيجابية في الشباب» أوضح ضياء الدين أحمد أهمية غرس القيم في البيت والأسرة، والاقتداء برسول الله في القيم، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة» ألقتها أمل النوبي، وعقد القصر محاضرة بعنوان «التغذية بالمحاليل المغذية» ألقاها د. وائل أبوالمجد، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدم أغنية «عنابي» غناء عبدالله جوهر.