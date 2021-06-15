ختام العرض المسرحى الفرعونى «عروسة القمح» لفرقة سمالوط المسرحية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي «عروسة القمح»، لفرقة بيت ثقافة سمالوط المسرحية بفرع ثقافة المنيا، وذلك بحضور لجنة التحكيم أحمد زيدان، ماهر سليم، ناصر عبدالحافظز

العرض ضمن عروض التجارب النوعية، إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، على مسرح الإعدادية بنين بسمالوط، تأليف الكاتب حسام الدين عبدالعزيز، إخراج غريب مصطفي، موسيقي وألحان مدحت نظي، سينوغرافيا محمد شعبان أشعار فتحي أحمد، تصميم الإستعراضات صابر سيد، بطولة على سيف، اسماعيل فولي، مجدي السنان،ابرام نادي، نادرة رمضان، ياسمين زين الدين، رضا شعبان، مصطفي ربيعي، محمود احمد، أحمد رمضان، إسراء عصام، أحمد جمال، مريم مدحت، بسنت عنتر، عبدالله ضاحي، عبدالهادي احمد، عبدالرحمن على، هايدي احمد، على عوض، محمد اسماعيل .

يدور موضوع العرض في العصر الفرعوني وبالتحديد في موسم الحصاد، والذي يتم فية جمع محصول القمح، حيث تولد طفلة لأبوشادوف وشراقي التي ظلت أكثر من ٥٠ سنه بدون زرع أو أبناء، لكن رزقت بطفلة، ولكن الطمع والحقد يلعب دورة في العرض حيث تقوم الساحرة بوتوا بإستغلال الكاهن الأعظم لمعبدأمون من خلال إستخدام سلطاته في تمليك الساحرة من أرض وبيت وبنت أبوشادوف، وذلك لحقدها وطمعها في أمتلاك أرض بدون وجه حق، وفي النهاية يلعب القدر دوره في عودة الحق لصاحبة .