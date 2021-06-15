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قصور الثقافة تختتم برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية

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قصور الثقافة تختتم برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية قصور الثقافة تختتم برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين البرنامج التدريبي «نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه» لتسع متدربين من العاملين بالهيئة وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمنفذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الرقابة الإدارية، وذلك في إطارعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطوير والتغيير السريع الذي يحدث لمواكبة معارف ومهارات جديدة للوصول إلى المستوى المنشود، وسعياً للرقي والتقدم وتوسيع آفاق التفكير المنظم.

وتكمن أهمية البرنامج في اعتبار الفساد أحد الظواهر القديمة التي تطورت وأصبحت ظاهرة نتيجة للتغيرات المتسارعة وثورة المعلومات والاتصالات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة إلى ارتباطها بعدة عوامل ساهمت في تعزيزها وسهولة انتشاره وهو ما تم طرحة عبر البرنامج .

المصرى اليوم

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