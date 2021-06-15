حمله موسعه لرفع الإشغالات بمدينة كفر الشيخ (صور)

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شهدت مدينة كفر الشيخ ،حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بالتعاون بين مجلس مدينة كفر الشيخ ،وعدد من قيادات ورجال الشرطة بقسم أول كفر الشيخ ،بحي غرب وشرق العاصمة، وخاصة بمنطقة المزلقان، لتيسير الحركة المرورية، وحركة مرور المواطنين، إضافة إلى بدء العمل بخط الطرد الخاص بقرية شنو بعد العمل بمحطة دفرية، وجاري توصيل خط الطرد بعد توقفه لأكثر من 8 سنواتز

قال اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن قرية شنو شهدت بدء الأعمال بخط الطرد الخاص بقرية شنوبعد العمل بمحطة دفرية ،وجاري توصيل خط الطرد بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات،مؤكداً أن حي شرق وغرب العاصمة شهدت حملة لرفع وازالة الاشغالات، ومنع التعديات على الشوارع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ .

وأضاف «مبروك»، إنه أشرف على أعمال الرصف بشارع 21 بغرب العاصمة، ومحور سعد زغلول وتوصيل الكهرباء للأعمدة بمحور سعد زغلول، وتابع أعمال رفع كفاءة منطقة المدارس، مؤكداً أن منطقة المزلقان الأوسط شهدت حملة ازالة الاشغالات مكبرة، لتيسير الحركة المرورية، وحركة مرور المواطنين.

كفرالشيخ

كفرالشيخ