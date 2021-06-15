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عروض سينما ومناقشات كتب بقصور ثقافة المنيا

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عروض سينما ومناقشات كتب بقصور ثقافة المنيا عروض سينما ومناقشات كتب بقصور ثقافة المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنياز

قدم قصر ثقافة مغاغة قراءة وسرد قصص للأطفال من كتاب«رحلة إلى الواحات» ناقشته سهير حمدى، بجانب عرض لفيلم سينما الأطفال بعنوان «قانون المرور»، كما ناقش بيت ثقافة أبوجرج كتاب بعنوان «دنيا الأسماك» للدكتور عز الدين فراج ناقشة فرغلي على، بينما ناقش بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان «الحضارة الإسلامية بأقلام غربية وعربية» لعبدالتواب يوسف، ناقشه فولي أحمد، بينما أعدت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية بورق القص اللصق وتكوين أعمال فنية منه مع سناء فهمى، وقدم بيت ثقافة سمالوط أمسية شعرية قدمت إيمان على قصيدة بعنوان بنضحك، وفى إطار احتفالات الفرع بثورة ٣٠ يونيو نظم بيت ثقافة دلجا ورشة فنية بهذه المناسبة تنفيذ عزه حلمي سيد.

المصرى اليوم

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