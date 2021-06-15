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وزير البترول يرد على طلبات النواب حول التعيين في القطاع

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وزير البترول يرد على طلبات النواب حول التعيين في القطاع وزير البترول يرد على طلبات النواب حول التعيين في القطاع

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن التعينات في قطاع البترول تتم من خلال الشركات والتي يشترط أن تكون رابحة حتى تستطيع تعيين عمالة جديدة.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، ردا على طلبات إحاطة تتهم الوزارة بعدم تعيين أحد منذ سنوات: «هذه الشركات قديمة وموجودة منذ سنوات ولا تستطيع زيادة العمالة إلا إذا خرج أحد الكوادر الفنية إلى المعاش فيتم إحلال آخرين مكانه».

وتابع: «شركة مثل بتروجيت مثلا وهي من أكبر الشركات عندما تقوم بمشروعات تستعين بعمالة مؤقتة خلال فترة الإنشاءات والتجهيز وبعد انتهاء الأعمال تذهب العمالة المؤقتة وتبقى العمالة التي ستدير المشروع، وتطبق عليهم القواعد المعروفة الخاصة بالإجازات ولا تنطبق عليهم العلاوات والزيادات لأن معيار الأجر تحدده لجنة».

و أشار إلى أن الشركات التي تكون تحت الإنشاء تستعين بعمالة من أبناء المحافظة الموجودة بها، وإذا لم تجد الكوادر اللازمة بينها تستعين بعمالة من محافظات مجاورة.

المصرى اليوم

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