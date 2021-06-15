وزير خارجية إسرائيل الجديد : لن نسمح لإيران امتلاك سلاح نووي

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، يوم الإثنين، إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته جابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران «سيئ».

وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية إنه تحدث أمس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، واتفق معه على ضرورة تحسين الحوار بين الجانبين.

وفي حديثه عن التصعيد العسكري الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، قال لابيد: «ليس من العار أن نقول إن قلوبنا تحطمت عقب مقتل كل طفل في الصراع»، مؤكدا أنه «لا ينبغي أن يموت الأطفال في الحروب».

وتطرق لابيد إلى العلاقات مع المملكة الأردنية، وأكد أن الحكومة الجديدة «ستعزز العلاقات مع الأردن»، الذي اعتبره أنه «شريك استراتيجي مهم»، ووصف الملك عبدالله الثاني بأنه «زعيم إقليمي مهم».