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الأكثر مبيعًا

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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

ومن الكتب الأكثر مبيعا كتاب «أستطيع أن أرى بوضوح الآن» للكاتب واين داير، فقد استمر صدوره منذ عام 2013، ثم توالت طبعاته خلال السنوات التالية، من ترجمة محمد ياسر حسكى، وزينة حمام، عن دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع. اعتمادًا على خبرته وتجاربه طوال سبعين عامًا، يتناول المؤلف أهمية الإيمان بالحلم وتصديقه والسعى خلفه بكل مشاعر الحب والامتنان حتى الوصول لكل ما يطمح إليه الإنسان، بحسب رؤيته وتجاربه الشخصية فى حياته العملية والاجتماعية.

كما كان كتاب أغنى رجل فى بابل للكاتب جورج كلاسون من الكتب التى استطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا خلال العام المنقضى. وقد صدر لأول مرة خلال عام 1926، ومن ثم توالت طبعاته الورقية الحديثة حتى عام 2005، عن مكتبة جرير. يضم الكتاب مجموعة من القصص المحفزة نحو التفكير الجيد حول ادخار واستثمار الأموال، حيث إنه يعد بمثابة مرشد جيد للشباب فى مقتبل حياتهم المهنية، للتأقلم مع معطيات المرحلة وتعلم طرق التخطيط والاستهلاك الجيد المحقق للأرباح على المدى البعيد.

المصرى اليوم

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