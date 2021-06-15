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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف في العياط

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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف في العياط نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف في العياط

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تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تطوير وتوسيع ورصف شارع أبوهميله بطول ١٢٠٠ متر بمدينة العياط لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينه.

ووجه نائب المحافظ بأستلام أعمال الرصف بأعلي معايير الجوده طبقا لأعمال الطرح والترسية.

كما تفقد نائب المحافظ منطقة مزلقان مدينة العياط والوحده المحلية لقرية طهما لمتابعه الحاله العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف على مستوي الخدمات المؤداة لاهالي المدينة.

وشدد نائب المحافظ برفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق المدينة والقرية.

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