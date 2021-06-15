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كريم الديب: لا أشجع الأهلي ولا .. كيف للاعب أن يشجع منافسه؟

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كريم الديب: لا أشجع الأهلي ولا الزمالك.. كيف للاعب أن يشجع منافسه؟ كريم الديب: لا أشجع الأهلي ولا .. كيف للاعب أن يشجع منافسه؟

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قال كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال عامين، موضحا أنه كان يجتهد من أجل الانضمام لصفوف ، ولكن الإصابة حالت دون ذلك.

وتابع في تصريحات تليفزيونية أنه تلقى دعما كبيرا خلال إصابته من الجمهور والأهل والكابتن حسام حسن، موضحا أنه حسام حسن منحه صلاحيات كبيرة داخل الملعب وخارجه.

وأشار كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، إلى أنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز «دفاعي وهجومي».

وأكد أنه تلقى عروضا كثيرة غير رسمية داخل وخارجها في المغرب والسعودية ولكن الإصابة حالت دون الانتقال.

واضاف الديب أنه لا يشجع الأهلي أو ، لأنهم خصومه ومنافس لهم ولا يصح لهم تشجيع أي منهما، مردفا «كيف للاعب أن يشجع منافسه».

وتابع أن انتماءه يكون للفريق الذي يلعب له فقط، مشيرًا إلى أن من يلعب تحت قيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يكون تحت دائرة الأضواء.

واستطرد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، أن اللعب في أحد الأندية الجماهيرية يجعل اللاعب تحت ضغط كبير مستمر، لأنه مطلوب منه الفوز دائمًا.

واختتم أن الجماهير المصرية تحب من يسجل الأهداف.

المصرى اليوم

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