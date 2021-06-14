بسبب حسن البنا وسيد قطب..جامعة طنطا تكشف تفاصيل حظر كتاب حول تدريس اللغة العربية

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قال الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن جامعة طنطا بكلياتها المختلفة تعمل في منظومة وطنية، لافتاً إلى أن ما ورد في كتاب «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق» الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان القرار الحاسم من رئيس جامعة طنطا، بأنه تم حظر تداول الكتاب، لأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأخطاء.

وأضاف الدكتور وليد العشري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الخطأ يسأل عنه مؤلف الكتاب، ولا يمكن أن نعفيه من المسؤولية، منوها بأن الخطأ وارد، وهو خطأ غير مقصود.

وأشار المتحدث باسم جامعة طنطا، إلى أن مؤلفي الكتاب أقروا بأن الخطأ غير مقصود، وتم التحقيق مع مؤلفي الكتاب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها، موضحا أن رئيس الجامعة طالب بمراجعة جميع الكتب المقررة بعد الواقعة.

وجاء قرار حظر الكتاب بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إحدى صفحات الكتاب، ضمن فقرة تحمل اسم «حياة الأبطال والزعماء»، التي ضمت حسن البنا، وسيد قطب ضمن قادة المجتمع.