أخبار عاجلة

الخط المباشر مع الرئيس بوتين الأربعاء -
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي -
استهداف أمريكي للحشد الشعبي.. بغداد تدين والفصائل تتوعد بالرد -
التحالف الدولي ضد داعش يعلن التزامه بمحاربة فروع التنظيم - تعليق مهدي النمر -
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين» -
غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا -
«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا -
التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق -
طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث -
كارثة بمدينة باكستانية.. درجة حرارتها لا يتحملها جسم بشري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب حسن البنا وسيد قطب..جامعة طنطا تكشف تفاصيل حظر كتاب حول تدريس اللغة العربية

Print
بسبب حسن البنا وسيد قطب..جامعة طنطا تكشف تفاصيل حظر كتاب حول تدريس اللغة العربية بسبب حسن البنا وسيد قطب..جامعة طنطا تكشف تفاصيل حظر كتاب حول تدريس اللغة العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، إن جامعة طنطا بكلياتها المختلفة تعمل في منظومة وطنية، لافتاً إلى أن ما ورد في كتاب «تدريس اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين بين النظرية والتطبيق» الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كان القرار الحاسم من رئيس جامعة طنطا، بأنه تم حظر تداول الكتاب، لأنه لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأخطاء.

وأضاف الدكتور وليد العشري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الخطأ يسأل عنه مؤلف الكتاب، ولا يمكن أن نعفيه من المسؤولية، منوها بأن الخطأ وارد، وهو خطأ غير مقصود.

وأشار المتحدث باسم جامعة طنطا، إلى أن مؤلفي الكتاب أقروا بأن الخطأ غير مقصود، وتم التحقيق مع مؤلفي الكتاب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها، موضحا أن رئيس الجامعة طالب بمراجعة جميع الكتب المقررة بعد الواقعة.

وجاء قرار حظر الكتاب بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إحدى صفحات الكتاب، ضمن فقرة تحمل اسم «حياة الأبطال والزعماء»، التي ضمت حسن البنا، وسيد قطب ضمن قادة المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا

غلق ٧ منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بقنا

«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا

«الرعاية الصحية» تُطلق خدمة «الاستشارات الطبية» عن بُعد لحالات العزل المنزلي بالأقصر مجانًا

التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق

التصدي لمحاولة بناء مخالف بدسوق