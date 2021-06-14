حركة «فتح» تدعو إلى التصدي لمسيرة المستوطنين: القدس «خط أحمر»

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دعت حركة «فتح»، كوادرها وجماهير الشعب الفلسطيني، إلى التصدي لمسيرة المستوطنين غدا الثلاثاء، تحت مسمى الأعلام الإسرائيلية.

وشددت الحركة على ضرورة الوقوف صفا واحدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن القدس «خط أحمر»، وأن لدى الشعب الفلسطيني الإرادة الصلبة والإصرار على مقاومة الاحتلال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإفشال مخططاته الاستعمارية.

وحملت اللجنة المركزية لفتح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية، كما دعت المجتمع الدولي إلى «التدخل السريع لوقف هذه الهستيريا التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها».

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط سيتصدى بقوة للفاشيين وسيهزم مخططاتهم.