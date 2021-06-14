وزير المالية: استيراد أنبوبة الغاز قارب على 200 جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استيراد غاز أنبوبة البوتجاز قارب على الـ 200 جنيه في ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسي» مقدم برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:«هناك حافز 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن توفير الغاز الطبيعي للمنازل يوفر العملة الصعبة على ميزانية الدولة كما أنه يوفر مصاريف المواطن.

وأكد أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتي بعد سنوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التي كان العجز فيها 279 مليار جنيه أي ما يمثل أكثر 12 % .