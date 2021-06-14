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صاحبة وصية التبرع بأعضائها بعد الوفاة: عائلتي لم تعترض

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صاحبة وصية التبرع بأعضائها بعد الوفاة: عائلتي لم تعترض صاحبة وصية التبرع بأعضائها بعد الوفاة: عائلتي لم تعترض

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قالت نانسي بربر، صاحبة وصية التبرع بأعضائها بعد الوفاة، إن فكرة التبرع بالأعضاء جاءتها من الخارج، خاصةً أن هناك أشخاصًا يحتاجون لبعض الأعضاء ويتعرضون للابتزاز والاستغلال من قبل السوق السوداء.

وأشارت نانسي بربر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الاثنين، إلى أن الموضوع تفكر فيه منذ 9 سنوات، وتواصلت مع جروب خاص بالمتبرعين، وهناك أشخاص قاموا بها قبلها في .

وأكدت أن عائلتها لم تعترض على ما قامت به، لافتة إلى أن الإقرار محدد به الأعضاء التي يتم أخذها من المتوفى.

وأوضحت أن التبرع هو شق إنساني، مشيرة إلى أن الشهر العقاري رفض في البداية عمل إقرار التبرع، رغم أن لديهم منشور أصدر عام 2017، لافتةً إلى أنها قامت بعرض الاقرارات التي تم عملها من قبل وقام بعمل الإقرار لها.

المصرى اليوم

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