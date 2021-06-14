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يورو 2020: لاروخا يتفنن في إضاعة الفرص مع أول تعادل سلبي في البطولة

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يورو 2020: لاروخا يتفنن في إضاعة الفرص مع أول تعادل سلبي في البطولة يورو 2020: لاروخا يتفنن في إضاعة الفرص مع أول تعادل سلبي في البطولة

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سقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي ضد منتخب السويد في ثاني مباريات المجموعة الخامسة لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي لُعبت على استاد لا كارتوخا في مدينة إشبيلية في إسبانيا.

وسيطر الإسباني على مجريات اللعب وأستحوذ على الكرة بنسبة 75%، وسدد الفريق 17 تسديدة (5 على المرمى) مقابل 4 تسديدات للمنتخب السويدي (0 على المرمى)، لكن نجوم منتخب لاروخا فشلوا في ترجمة الفرص لأهداف، وبالتحديد المهاجم ألفارو موراتا الذي أهدر فرصة لا تضيع في الشوط الأول من المباراة .

رجل المباراة:

حصل الحارس السويدي روبن أولسن على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد 5 تصديات ناجحة للمحاولات التي تعرض لها مرماه خلال ال90 دقيقة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

نقطة واحدة حصدها كل منتخب ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة، خلف المنتخب السلوفاكي المتصدر (3)، ومتقدمين على المنتخب البولندي الذي يتذيل الترتيب (0).

منتخب السويد سيواجه منتخب سلوفاكيا يوم الجمعة القادم في ثاني جولات المجموعة، في حين سيلعب منتخب إسبانيا مباراة قوية ضد منتخب بولندا في يوم السبت القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب إسبانيا فشل في تسجيل الأهداف خلال مباراتين من أخر ثلاث مباريات دولية خاضها الفريق (ضد السويد وضد البرتغال) وهو نفس عدد المباريات التي فشل في التسجيل فيها خلال 51 مباراة دولية سابقة.

- جناح منتخب إسبانيا داني أولمو عادل رقم روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم منتخب بولندا) كأكثر اللاعبين تسديدًا في مباراة باليورو الحالي دون تسجيل (5).

- منتخب إسبانيا سدد 17 تسديدة ضد منتخب السويد، وهي أعلى حصيلة تسديدات له دون أن يسجل في مباراة ببطولة كبرى (مونديال/يورو) منذ أن سدد 25 كرة ضد سويسرا في مرحلة المجموعات خلال مونديال 2010 (خسر 1-0).

- منتخب إسبانيا فشل في التسجيل في مباراة إفتتاحية له في كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ نسخة عام 2000 (خسر 1-0 من النرويج)

- هذا هو أول تعادل سلبي في يورو 2020 (المباراة رقم 10)

المصرى اليوم

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