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روقا يقترب من الرحيل عن بعد عرضي دجلة و الإنتاج الحربي

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روقا يقترب من الرحيل عن الزمالك بعد عرضي دجلة و الإنتاج الحربي روقا يقترب من الرحيل عن بعد عرضي دجلة و الإنتاج الحربي

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يسعي محمد اشرف روقا، لاعب وسط الفريق الكروي الاول بنادى ، للرحيل عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من اجل البحث عن فرصه للمشاركة بشكل اساسي وذلك بعدما ابتعد اللاعب عن التشكيل الاساسي خلال فترتى تولى البرتغالي باتشيكو قيادة الفريق، وكذلك الفرنسي باتريس كارتيرون .

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإنه ابلغ مدربه الفرنسي باتريس كاريترون بقرار الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري، حيث أبدى المدير الفني موافقته على رحيل اللاعب بنهاية الموسم .

وطلب محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من الجهاز الفني إبلاغ الإدارة البيضاء برغبته فى الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض فى نهاية الموسم، وكانت عدد من اندية الدورى أبدت رغبتها فى ضم اللاعب على رأسها وادي دجلة، و الانتاج الحربي

المصرى اليوم

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