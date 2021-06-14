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إسبانيا تفتتح مباريتها في يورو 2020 بالتعادل مع السويد

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إسبانيا تفتتح مباريتها في يورو 2020 بالتعادل مع السويد إسبانيا تفتتح مباريتها في يورو 2020 بالتعادل مع السويد

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تمكن منتخب السويد من خطف نقطة ثمينة أمام منافسه الإسباني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وسيطر المنتخب الإسباني على معظم مجريات اللعب خلال اللقاء وأضاع مهاجميه الكثير من الفرص خاصة في الدقائق الأخيرة فيما اعتمد لاعبي السويد على الهجمات المرتدة السريعة.

وبهذا التعادل يواصل منتخب سلوفاكيا تصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المركز الثاني بنقطة وهو نفس رصيد السويد، وتتذيل بولندا الترتيب بلا نقاط.

المصرى اليوم

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