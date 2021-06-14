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"الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل

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"الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل "الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل
قال إن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم وليس الشركات

أكد مدير عام التواصل الإستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، أن وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل، مؤكداً أن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس الشركات.

جاء ذلك في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على القناة ، رداً على سؤال حول وضع الموظفين مع التخصيص والتحول، حيث قال: "سيكون أفضل لأنهم الآن في طور التحول، ومروا بتجربة".

وأضاف "الصائغ": "‏وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل، والمعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس على الشركات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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