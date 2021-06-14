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"الراضي" يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية قيرغستان

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"الراضي" يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية قيرغستان "الراضي" يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية قيرغستان

استقبل وزير الخارجية بالجمهورية القرغيزية روسلان قازاقبايف، بمقر وزارة الخارجية ببيشكك، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي.

وقدم السفير الراضي خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده تمهيدًا لتقديمها لرئيس الجمهورية، ورحب الوزير قازاقبايف، بالسفير الراضي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، معبرًا عن تطلعاته لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير "الراضي"، متانة العلاقات التي تربط بين البلدين، وسعيه للعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، معربًا عن شكره على الترحيب وحسن الاستقبال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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