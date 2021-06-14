محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي عقب مواجهة الترجي

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أكد الجهاز الطبي، بالفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، على انتظام محمود متولى مدافع الفريق، فى التدريبات الجماعية ، عقب انتهاء الفريق من مواجهتي الترجي التونسي، ذهابا وايابا، ضمن مباريات دور قبل النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا ، حيث حرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خلال رحلة السفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء .

وتعرّض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، ليتأكد غيابه عن رحلة تونس .

وكان الاهلي قد نجح فى التاهل للدور قبل النهائي بعدما نجح فى تخطي عقبة صن داونز ليواجه الترجي التونسي، الذى نجح هو الاخر فى تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري عن طريق ركلات الترجيح .