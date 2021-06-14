أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي عقب مواجهة الترجي

Print
محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي عقب مواجهة الترجي محمود متولى ينتظم فى تدريبات الأهلي عقب مواجهة الترجي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الجهاز الطبي، بالفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي، على انتظام محمود متولى مدافع الفريق، فى التدريبات الجماعية ، عقب انتهاء الفريق من مواجهتي الترجي التونسي، ذهابا وايابا، ضمن مباريات دور قبل النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا ، حيث حرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خلال رحلة السفر لتونس لمواجهة الترجى التونسى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء .

وتعرّض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع للتأمين، ليتأكد غيابه عن رحلة تونس .

وكان الاهلي قد نجح فى التاهل للدور قبل النهائي بعدما نجح فى تخطي عقبة صن داونز ليواجه الترجي التونسي، الذى نجح هو الاخر فى تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري عن طريق ركلات الترجيح .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021