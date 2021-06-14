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المصري يفاوض بيراميدز لضم «دعدور» نهائياً

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المصري يفاوض بيراميدز لضم «دعدور» نهائياً المصري يفاوض بيراميدز لضم «دعدور» نهائياً

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طلب على ماهر المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى المصري من اللجنة الفنية بالنادي البورسعيدي، ضرورة التعاقد مع احمد دعدور حارس مرمي الفريق بشكل نهائي، بعدما حصل الفريق على خدمات اللاعب في بداية الموسم الحالي، على سبيل الاعارة.

ومن المنتظر أن يخاطب محمد الخولى نائب رئيس النادي، نظرائهم في نادي بيراميدز لمعرفه متطلبات الفريق المادية للاستغناء عن أحمد دعدور والذي تبدو فرصه عودته لبيراميدز صعبه في ظل وجود ثلاثي حراس المرمي، شريف اكرامي، واحمد الشناوي، والمهدي سليمان .

ويرتبط على ماهر بعلاقة قوية مع حارس المرمي، منذ أن عملا سويا عندما كان المدير الفني يقود الأسيوطى سبورت قبل تغييره لبيراميدز.

ويرغب مسئولو المصرى في التعاقد مع جميع اللاعبين التي ستنتهى عقودهم قريبا لإضفاء جانب من الاستقرار على الفريق في العامين المقبلين، في ظل رغبة مجلس الإدارة على عودة الهدوء من أجل المنافسة على المربع الذهبى والعودة للمشاركة في البطولات القارية .

المصرى اليوم

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