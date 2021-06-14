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يسعى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإقناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى الزمالك يسعون لإقناع كارتيرون، بالتعاقد مع محمد إبراهيم، في الميركاتو الصيفي المقب، خاصة أنه يستطيع تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ودخل حسين لبيب، رئيس الزمالك، في مفاوضات شفهية مع مسؤولى سيراميكا كليوباترا، والذى وجد ترحيبا بانتقال محمد إبراهيم لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر لها الخميس، المقبل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.