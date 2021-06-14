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قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نسبة من يعيش دون خط الفقر في مصر انخفضت إلى 28.5%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مخصصات مبادرة حياة كريمة للسنوات الـ 3 المقبلة بلغت 700 مليار جنيه.

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تبدأ عند الحادية عشر صباحًا، وتنتهي مع الرابعة عصرًا، ومن بعدها تبدأ اللجان اجتماعاتها.

ولفت إلى أن سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد 60 دولارًا، موضحًا أنه احتساب سعر الصرف في الموازنة الجديدة على 15.70 جنيه.

وحول أسباب تخفيض المبلغ المخصص للمواد البترولية في الموازنة، أوضح فخري الفقي أن مصر قد لا تحتاج استيراد بنزين وسولار في موازنة العام الجديد التي تبدأ بعد أيام.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات والموظفين سوف يستفيدون في موازنة العام الجديد

وشدد على أن معدل نمو السكان يزداد 2.5 %، وهذا يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا للتعامل مع آثار هذه الزيادة، مؤكدا أن معدلات الفقر انخفضت مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.