قرار قضائي في دعوى إلغاء «تكليف الصيادلة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

واستندت الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة.