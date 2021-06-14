أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار قضائي في دعوى إلغاء «تكليف الصيادلة»

Print
قرار قضائي في دعوى إلغاء «تكليف الصيادلة» قرار قضائي في دعوى إلغاء «تكليف الصيادلة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

واستندت الدعوى إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»