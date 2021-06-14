تطعيم أكثر من 5 آلاف مشارك في أعمال الامتحانات بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تطعيم 5 الاف و310 من المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة من المدرسين والاداريين، ومن اساتذة الجامعة والمشاركين في اعمال الامتحانات الجامعية، بالتنسيق مع مديرية التريبة والتعليم بالمنيا وجامعة المنيا، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وامتحانات نهاية العام للفرق الجامعية

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الادارة العامة للطب الوفائي بمديرية الصحة بالمنيا، في بيان، الاثنين، أنه تم تشكيل فرق طبية متحركة بالمدارس المخصصة والجامعات، لتقديم اللقاح للمعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادات العامة، واساتذة الجامعة والمشاركين في اعمال امتحانات نهاية العام للفرق الجامعية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وانطلاقا من حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية المشاركين في أعمال امتحانات الشهادات العامة والامتحانات الجامعية وطبقا لتوجيهات السيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وبرعاية السيد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.