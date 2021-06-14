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قضاء غير مسيس.. أحمد موسى عن حكم «فض رابعة»: «لحظة الإعدام جاية بعون الله»

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قضاء مصر غير مسيس.. أحمد موسى عن حكم «فض رابعة»: «لحظة الإعدام جاية بعون الله» قضاء غير مسيس.. أحمد موسى عن حكم «فض رابعة»: «لحظة الإعدام جاية بعون الله»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن محكمة النقض أيدت اليوم حكم الإعدام الصادر بحق 12 متهمًا من الإخوان في قضية فض رابعة، وبات الحكم واجب النفاذ، موضحًا أن الشعب المصري ينتظر لقطة القصاص وتنفيذ حكم الإعدام في حق المجرمين.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد من يمكنه منع تنفيذ الحكم على الإرهابيين الذي قتلوا شهدائنا، وسيتم القصاص كما تم تنفيذ الحكم على عشماوي، و«لحظة التنفيذ جاية جاية بعون الله».

وأكد موسى أن محكمة النقض عدلت الأحكام الواقعة على 32 متهما من الإعدام إلى المؤبد، ما يوضح عدالة القضاء المصري الشريف النزيه، مضيفا أن قائمة المتهمين في تلك القضية كانوا 44 متهما توفي أحدهم وهو عصام العريان.

وأردف موسى أن أي حكم إعدام يتم النقض عليه من النيابة لو لم يتقدم المتهم بنقض على الحكم الصادر بحقه، مشيرا إلى أن النقض لا يكون إلا على المتهم الحاضر.

وأشار إلى أن القاضي يحكم بناء على الورق الموجود أمامه والخاص بالقضية التي ينظرها، حيث إن قضاء غير مسيس ويعمل ليوم وقوفه أمام الله للحساب، وحينها لن يدافع عنه أحد سوى تطبيق العدل في الدنيا.

المصرى اليوم

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