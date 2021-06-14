رئيس «الإنجيلية» يفتتح مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي» الثلاثاء

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يفتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدًا الثلاثاء، مؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة»، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر مساء غدًا الثلاثاء حتى ظهر الخميس القادم، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات الإعلام المصري، وممثلي المجتمع المدني.

وتأتي فعاليات الجلسة الأولى تحت عنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي»، والجلسة الثانية تحت عنوان «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وفي الجلسة الثالثة بعنوان «الفن ودوره في بناء الوعي»، كما تأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان «الإعلام وصناعة الوعي»، ومن المقرر في نهاية المؤتمر عرض خلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.

ويشارك بالحديث كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان، أستاذ الإدارة العامة والمحلية واستشاري الإدارة والتنمية، والدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، ورامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور على بدر، عضو مجلس النواب، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، ومحمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد سعيد محفوظ، الكاتب ومستشار معهد الأهرام للصحافة، وعماد خليل، الكاتب وعضو مجلس النواب، وهاني لبيب، الكاتب والمفكر، والدكتور حسن السعدي، أستاذ تاريخ الحضارة بجامعة الأسكندرية، وخيرية البشلاوي، ناقدة فنية وكاتبة صحفية، والدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، وحسام فاروق، الكاتب الصحفي والأعلامي، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية.