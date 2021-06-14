أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لا تنشغلوا بأمور فرعية.. وزير التعليم لطلاب الثانوية: «اهتموا بنوعية أسئلة الامتحان التجريبي المقبل»

Print
لا تنشغلوا بأمور فرعية.. وزير التعليم لطلاب الثانوية: «اهتموا بنوعية أسئلة الامتحان التجريبي المقبل» لا تنشغلوا بأمور فرعية.. وزير التعليم لطلاب الثانوية: «اهتموا بنوعية أسئلة الامتحان التجريبي المقبل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، طالبهم فيها بالتركيز على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر اللتي حددتها الوزارة في «قناة مدرستنا ٢، منصة البث المباشر، بنك المعرفة المصري، منصة ذاكر، منصة حصص ».

كما طالب الوزير الطلاب، عبر حسابه على «فيس بوك»، مساء الاثنين، بعدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة «والاهتمام بنوعية الأسئلة في الامتحان التجريبي المقبل»، وعدم الانشغال بأي أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكرى 30 يونيو: «يومًا فارقًا في حياة المصريين»

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

مائدة مستديرة: الدولة المصرية تتقدم نحو تمكين المرأة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

ممثل «الخارجية المصرية»: استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 نقطة تحول هامة

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021

زيادة سعر العلف فى مصر الثلاثاء 29 يونيو 2021