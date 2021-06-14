لا تنشغلوا بأمور فرعية.. وزير التعليم لطلاب الثانوية: «اهتموا بنوعية أسئلة الامتحان التجريبي المقبل»

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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، طالبهم فيها بالتركيز على فهم الدروس المختلفة والاستعانة بالمصادر اللتي حددتها الوزارة في «قناة مدرستنا ٢، منصة البث المباشر، بنك المعرفة المصري، منصة ذاكر، منصة حصص مصر».

كما طالب الوزير الطلاب، عبر حسابه على «فيس بوك»، مساء الاثنين، بعدم اللجوء للدروس التي لا تساعد على حل الأسئلة الجديدة «والاهتمام بنوعية الأسئلة في الامتحان التجريبي المقبل»، وعدم الانشغال بأي أمور فرعية مثل التابلت والبابل شيت وما شابه.