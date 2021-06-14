نائب محافظ بورسعيد يتفقد تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

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تابع المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ سير العمل بتطوير منطقة فاطمة الزهراء رافقة خلالها عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ومدير مديرية الاسكان والطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء ومدير وحدة تطوير العشوائيات والمجتمع المدني ومؤسسة مشكاة نور والشركات المنفذة للأعمال. وأكد أن أعمال التطوير بالمنطقة سوف تكون شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها منذ سنوات عديدة.

أضاف نائب المحافظ أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدا أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين في محافظة بورسعيد.