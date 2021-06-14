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غلق معمل ألبان لمخالفته للاشتراطات الصحية في الخصوص

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غلق معمل ألبان لمخالفته للاشتراطات الصحية في الخصوص غلق معمل ألبان لمخالفته للاشتراطات الصحية في الخصوص

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب أغذية الإدارة الصحية بالخانكة حملة للمرور على المنشات الصحية للتأكد من صلاحية منتجاتها للاستخدام الآدمي.


تم خلال الحملة المرور على 3 منشات غذائية هي معمل ألبان تبين أنه بدون ترخيص وبه نقص بالاشتراطات الصحية التي ترتقي لوجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة مجلس مدينة الخصوص لاستصدار قرار غلق للمنشاة كما اتُخِذت كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك. والمرور على 2 هايبر ماركت وسحب 12 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير 8 محاضر جنحة صحية للمخالفات الموجودة، وإعدام 50 كجم أغذية تالفة منعاً لوصولها ليد المستهلك.

المصرى اليوم

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