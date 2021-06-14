عبد الباقي جمال يصحح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة الجونة

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حرص عبد الباقي جمال، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى وادي دجلة ، على تصحيح اخطاء اللاعبين التى ظهرت على اداء الفريق خلال المباريات الودية التى خاضها الفريق، خلال فترة التوقف الدولى الحالية، وذلك استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الجمعه المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز .

وكثف المدير الفنى للفريق الدجلاوي من الجلسات الفنية مع اللاعبين، قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز مرة اخري .

واستقر المدير الفني لدجلة على خوض التدريبات الجماعية على فترتين لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، قبل المباراة المرتقبة ، والتي يسعى من خلالها دجلة لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز فرص البقاء بالدوري، كما تعاهد الجميع على فتح صفحة جديدة و اعتبار مواجهة الجونة هى الانطلاقة الحقيقة للفريق فى الدورى الممتاز