ندوة "تمكين المرأة" تستعرض الحوافز والخدمات المقدمة لرائدات الأعمال بدبي

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دبي - " وكالة أخبار المرأة "

نظمت اقتصادية دبي ومجلس سيدات أعمال دبي، ندوة افتراضية تحت عنوان "تمكين المرأة"، والتي دشنت انطلاق النشاطات المشتركة بموجب الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الجانبان في إبريل الماضي بهدف دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، وتوفير امتيازات وخدمات وتسهيلات مختلفة لهن.

جاءت الندوة ضمن سلسلة "حوار السوق" إحدى مبادرات اقتصادية دبي التي أطلقتها بهدف إيجاد منصة افتراضية مفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال، لتسلط الضوء على كيفية مساعدة رائدات وسيدات الأعمال بالإمارة، وتعزيز تنافسيتهن في سوق العمل.

شاركت في الندوة التفاعلية مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، ونادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي،حيث استعرضتا آليات الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها اقتصادية دبي ومؤسساتها التابعة لها.

وأشارت الأفردي إلى أن اقتصادية دبي ومن خلال مؤسساتها التابعة لها مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، تعمل على دعم وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لرائدات وسيدات الأعمال، بدءًا من احتضان ودعمالأفكار المميزة وإطلاق المشاريع وتقديم الاستشارات وبرامج التدريب والتعليم والتمويل والتسويق بالإضافة إلى توفير فرص تطوير الأعمال من خلال تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وتسهيل وصولهن للأسواق المحلية والعالمية والإلكترونية.

وأضافت أن البدء بأي عمل تجاري في دبي بات أمرًا في غاية السهولة حيث يمكن لأي مستثمرة الاختيار من بين مختلف الفئات والأشكال القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بصوره سلسة وسريعة من خلال المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال "استثمر في دبي" عبر الرابط invest.dubai.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال دون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة.

من جانبها، أشارت نادين حلبي إلى أن الندوة تعتبر أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع مجلس سيدات أعمال دبي واقتصادية دبي، لتوفير وسائل الدعم للمرأة في ميادين العمل، ومنحها الخبرات والمعارف والتسهيلات، لتعزيز وعيها وقدرتها على الاستفادة من الحزم التحفيزية المتخصصة التي توفرها اقتصادية دبي لأعضاء المجلس، لافتة إلى أن الواقع الجديد في بيئة الأعمال يتطلب تضافر الجهود وتنسيق الشراكات من أجل التخفيف من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بسبب جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن دعم سيدات ورائدات الأعمال في دبي خلال هذه الظروف هي أولوية قصوى للمجلس.