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مؤتمر إقليمي بالشراكة بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية نهاية يونيو المقبل لمكافحة العنف ضد المرأة

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مؤتمر إقليمي بالشراكة بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية نهاية يونيو المقبل لمكافحة العنف ضد المرأة مؤتمر إقليمي بالشراكة بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية نهاية يونيو المقبل لمكافحة العنف ضد المرأة
جدة - " وكالة أخبار المرأة "

 أعلنت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري أنه تم الاتفاق مع المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فادية كيوان على عقد مؤتمر إقليمي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، لتسليط الضوء على واقع التشريعات والقوانين الوطنية العربية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت الدكتورة مستورة في تصريح لها اليوم: إنه من المنتظر أن يتضمن القانون آليات تشريعية فاعلة يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بما يحقق معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة وعدّ ذلك أساساً في التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للدولة وتجريم جميع أشكاله وفرض أشد العقوبات على مرتكبيه والنص على الظروف مشددة العقوبة.
وأضافت أن القانون سيتضمن أيضًا محاربة الجذور الثقافية التي تُنقص من شأن وقيمة المرأة وتمنعها من ممارسة حقوقها وتكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة وتدريبها لتصبح قادرة على نشر الوعي اللازم في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة مستورة إلى أن اللجنة استكملت مناقشة الترتيب لفعالية إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم العرب في سبتمبر 2020.

وكالة أخبار المرأة

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