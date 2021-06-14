مدير "مستشفى صامطة" يدشن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

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تكريم الرعاة والداعمين للفعالية والمتبرعين البالغ عددهم 65 متبرعًا

دشن مدير مستشفى صامطة العام الصيدلي حسن أحمد عواشي مساء اليوم الاثنين حملة التبرع بالدم تحت شعار"تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة" والمعرض المصاحب والتي نظمها قسم المختبر وبنك الدم، بالتعاون مع فريق التوعية الصحية في المستشفى وفريق الدغارير التطوعي وتحت إشراف المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامنًا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام.

وأوضح مدير مستشفى صامطة العام أن هذا الاحتفال والذي يصادف 14 يونيو من كل عام احتفاءً بالمتبرعين وبما يقدمونه من بذل لأغلى ما يملكون وهو دمهم ونحن نقدم لهم كل الشكر والتقدير على ما عظيم صنيعهم.

يُذكر أن هذه الفعالية تضمنت حملة للتبرع بالدم قام بتنظيمها قسم المختبر وبنك الدم، وأيضًا معرضًا توعويًا مشاركة من فريق التوعية الصحية في المستشفى يحتوي على عددٍ من المنشورات الرقمية وركن للهدايا. وفي نهاية الفعالية تم تكريم الرعاة والداعمين للفعالية وتكريم للمتبرعين، حيث بلغ عدد المتبرعين منذ انطلاق الحملة 65 متبرعًا.

ويذكر أيضًا أن الحملة على فترتين ابتدأت حيث إن الفترة الصباحية من أمس الأحد إلى الخميس القادم وتستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:00 عصرًا بوحدة شهيد الصحة حسن العر بالمستشفى والفترة الثانية المسائية انطلقت مساء اليوم الاثنين وبالتعاون مع فريق الدغارير التطوعي والفرق التطوعية وتستمر لمدة يومين من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بقاعة المراسيم للمناسبات.