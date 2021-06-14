"التقنية الرقمية للبنات" بجدة: لا دخول لغير المحصنات بعد هذا التاريخ

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الكلية دعت جميع منسوباتها ومتدرباتها والمراجعات لسرعة أخذ اللقاح

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة اليوم الاثنين أنه بناء على اشتراطات وزارة الداخلية بضرورة التحصين بلقاحات كورونا المعتمدة من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية، واستخدام وسائل النقل العامة، فإن الكلية تدعو إلى استخدام تطبيق توكلنا من جميع منسوباتها ومتدرباتها ومراجعاتها، وضرورة سرعة الحصول على لقاح التحصين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-۱۹" حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التدريبية للعام التدريبي المقبل.

وأوضحت الكلية أنه بدءًا من 22/ 12/ 1442هـ ـ الموافق 1/ 8/ 2021م سيكون دخول جميع منسوباتها ومتدرباتها والمراجعات لمقر الكلية لمن تم تحصينهن والتحقق من سلامة حالتهن الصحية (محصن جرعتين-محصن جرعة واحدة-محصن متعافٍ) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، وسيكون ذلك شرطًا أساسيًّا للدخول إلى الكلية.

كما أطلقت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة مع المعهد الصناعي الثانوي بجدة حملة توعوية تشاركية تحت شعار (تقني محصن)، ونشرت عبر قنواتها الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعي الحملة متضمنة منشورات توعوية بأهمية أخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية.