وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يتم نشر عدد الأسئلة أو توزيع درجات لامتحان الثانوية العامة المقبل، لأن هذا التقليد يعود على نظام امتحانات قديم ولا ينطبق على النظام الحالي الجديد، مضيفا: "من أدى امتحانات أولى وثانية ثانوي يعلم ذلك جيدا».

وأكد شوقي، عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن «أسئلة الاختيار من متعدد مختلفة في الشكل والتقييم، وبالتالي لا حاجة لمثل هذه المعلومات لأنها لا تضيف شيئا كما كانت في الماضي، لذلك لا تلتفتوا لأي حديث عن عدد الأسئلة وتوزيع درجات من أي مصدر على الإطلاق».