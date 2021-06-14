أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الطيران الأمريكي يغرّم مسافرين رفضوا ارتداء كمامات بآلاف الدولارات

Print
الطيران الأمريكي يغرّم مسافرين رفضوا ارتداء كمامات بآلاف الدولارات الطيران الأمريكي يغرّم مسافرين رفضوا ارتداء كمامات بآلاف الدولارات
وصفته السلطات الفيدرالية بأنه "سلوك غير منضبط وخطير" في الأجواء

الطيران الأمريكي يغرّم مسافرين رفضوا ارتداء كمامات بآلاف الدولارات

قال مسؤولون أمريكيون، الاثنين، إن أربعة ركاب على متن رحلات جوية، رفضوا ارتداء كمامات هذا العام، قد يواجهون غرامات تصل إلى 15500 دولار، في إطار محاولة للقضاء على ما وصفته السلطات الفيدرالية بأنه "سلوك غير منضبط وخطير" في الأجواء.

وفي التفاصيل، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة هذا الإعلان، وسط حظر الكحول الذي يهدف إلى تهدئة التوترات على متن الطائرات، وفي ظل آلاف التقارير عن مسافرين خارجين عن السيطرة، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت إدارة الطيران إنها تلقت حتى يوم الاثنين، 2800 من هذه التقارير منذ الأول من يناير، يتعلق نحو ثلاثة أرباعها بأشخاص رفضوا الامتثال لقواعد ارتداء الكمامات الفيدرالية.

وجاءت أغلى غرامة مقترحة، بقيمة 15500 دولار، في حق راكب كان على متن رحلة لشركة "جت بلو" في 5 فبراير، بين فلوريدا ولاس فيغاس، تجاهل ما لا يقل عن 10 طلبات من طاقم الرحلة لارتداء كمامة على أنفه وفمه.

وكشفت الوكالة أن الراكب شرب أيضًا زجاجات صغيرة من الكحول لم يتم تقديمها أثناء الرحلة، وهو انتهاك آخر لقواعد إدارة الطيران الفيدرالية.

أما الغرامات المحتملة الأخرى، فتتراوح بين 10500 دولار و7500 دولار، تم اقتراحها في حق راكبة على متن رحلة أخرى تابعة لشركة "جت بلو"، زُعم أنها أصبحت "خارجة عن السيطرة" بعد أن طلبت منها مضيفة أن ترتدي قناعًا.

إضافة إلى غرامة يواجهها مسافر على متن رحلة جوية لشركة "ألاسكا" يُزعم أنه دخن سيجارة إلكترونية في دورة المياه ورفض ارتداء كمامة في المقصورة، وغرامة بحق راكب على متن رحلة تابعة لشركة "ساوث ويست" رفض أيضًا أن يرتدي كمامة.

ووقعت جميع الحوادث في فبراير، بعد شهر من إعلان إدارة الطيران الفيدرالية فرض عقوبات أشد على الركاب المشاغبين.

وبموجب القواعد الجديدة، فقد يواجه الركاب الذين يعتدون على أفراد طاقم الطائرة أو يهددون أو يتدخلون في شؤونهم، غرامات قدرها 35 ألف دولار، إضافة إلى تهم جنائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض

إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض

"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني

"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني

1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً

1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً

الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع

الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع