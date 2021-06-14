مصطفى بكري يوضح ما حدث فى البرلمان بشأن «ضرائب المهن الحرة»

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نفى النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، ما تردد عن قصده الصحفيين في حديثه عن ضرائب المهن الحرة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الصحفيين تُخصم منهم الضريبة من المنبع.

وأضاف بكري: «الصحفيون أصلا ضمن شريحة المرتبات والأجور وليس المهن الحرة».

وقال بكري إنه يقصد بكلامه الفئات الخاضعة لضريبة المهن الحرة، ولم يكن القصد فرض ضرائب جديده ولكن إلزام من لا يدفع من أصحاب الدخول الكبيرة من الخاضعين للوفاء بمستحقات الدولة، لأن كثيرا منهم يتهربون، بينما غيرهم ملتزمون.

وتابع: «طالبت بمبدأ المساواة فقط مع الآخرين في مواجهة المتهربين دون أي أعباء جديدة».