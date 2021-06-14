أخبار عاجلة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين -
إعلان موعد بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض -
"العيبان" يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق المملكة قفزة في مؤشر الأمن السيبراني -
1567.. المملكة تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ 11 شهراً -
الشؤون الإسلامية تنفذ 23 ألف جولة رقابية على مساجد وجوامع المملكة خلال أسبوع -
خادم ‏الحرمين وولي عهده يعزيان أسرة "الصقر" في وفاة المستشار محمد الصقر -
"الصحة": اللقاح يحمي من الإصابة بمضاعفات كورونا بنسبة تصل لأكثر من ٩٠٪ -
أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال مايو بنمو 11% -
مكة المكرمة.. استئصال كيس من مركز الدماغ لمواطنة عشرينية -
رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير المالية : 2.5 مليار جنيه حافز للعاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية

Print
وزير المالية : 2.5 مليار جنيه حافز للعاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية وزير المالية : 2.5 مليار جنيه حافز للعاملين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التي تخدم حياة المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استيراد غاز أنبوبة البوتجاز قارب على الـ 200 جنيه في ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن توفير الغاز الطبيعي للمنازل يوفر العملة الصعبة على ميزانية الدولة كما أنه يوفر مصاريف المواطن.

وأكد أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتي بعد سنوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التي كان العجز فيها 279 مليار جنيه أي ما يمثل أكثر 12 % .

واستطرد، أن موازنة العام الجديدة تأتي في ظل أزمة كورونا وفي وقف نستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.4 %، مشيرًا إلى أن هناك 358 مليارات جنيه استثمارات في مشاريع بكل المجالات

ولفت وزير المالية إلى أن هناك 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات في الموازنة الجديدة تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات، مشيرًا إلى أن القروض نحصل عليها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.

ونوه لوجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة

وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات في لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن مناقشة في الجلسة العامة.

واختتم أن هناك حافز 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

يسرا تنعى رجل الأعمال أنسي ساويرس: «صاحب قلب ورؤية عظيمة»

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

العاصمة الإدارية تؤسس لانطلاق الجمهورية الجديدة

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان

بعد 9 أعوام من سرقتها.. استعادة لوحة أهداها بيكاسو لليونان