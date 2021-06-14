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«لسه قافل معه».. شريف نور يكشف حقيقة شائعات مرض محمد منير

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«لسه قافل معه».. شريف نور يكشف حقيقة شائعات مرض محمد منير «لسه قافل معه».. شريف نور يكشف حقيقة شائعات مرض محمد منير

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نفي الموسيقار شريفى نور، منذ قليل، الشائعات المنتشرة حول تدهور الحاله الصحية للكينج محمد منير، موضحا أنه تواصل معه هاتفيا منذ قليل واطمأن على صحته.

ونشر «نور» عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلا: «لسه قافل السكه مع محمد منير وهو زي الفل وناس غريبه مطلعه إشاعات عليه انه تعبان طب ليه ؟»

يذكر أن النجم محمد منير طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان«اللي باقي من صحابي» حيث تتناول علاقة الأصدقاء وصندوق الذكريات التي تجمعهم، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

المصرى اليوم

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