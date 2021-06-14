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يُكلف حسين السيد بالصفقات الجديدة

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الزمالك يُكلف حسين السيد بالصفقات الجديدة يُكلف حسين السيد بالصفقات الجديدة

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أكد مصدر داخل أن ادارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، كلفت حسين السيد، عضو المجلس بالإشراف على ملف التعاقدات الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب مسؤولو الزمالك من حسين السيد، التنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل توفير كل متطلباته الفترات القادمة، حتى يستطيع النادي الفوز بالبطولات في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعقد حسين السيد، جلسة مع كارتيرون، خلال الأيام القليلفة المقبلة، لتحديد اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يوجد أكثر من لاعب أجنبي معروض عليه، بالإضافة بعض اللاعبين من الدوري المصري.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر لها الخميس، المقبل على القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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