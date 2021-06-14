تعليق مثير من الشوالي عن رحيل فرجاني ساسي

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قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي أن الزمالك لا يقف على رحيل لاعب مهما كانت قدراته الفنية فقد سبق واعتزل فاروق جعفر وحسن شحاتة وأحمد حسام ميدو وغيرهم الكثير.

وأكد الشوالي أن فرجاني ساسي من حقه الرحيل عن صفوف الزمالك وتفضيل العروض المناسبة، سواء فنياً أو مادياً واستشهد بتجربة انضمام فينالدوم إلى باريس سان جيرمان بعد سنوات مع ليفربول.

وتعليقاً على حزن الجماهير البيضاء قال: «حزن جماهير الزمالك على رحيل فرجاني ساسي أكبر دليل على حبهم له»، كما طالبهم بعدم القسوة على الدولي التونسي.

وأشاد عصام الشوالي بإنجازات الزمالك خلال السنوات الأخيرة ويأتي في مقدمتها التتويج بالكونفيدرالية والسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى السوبر المصري.