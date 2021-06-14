وزير الزراعة: إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها

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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، نظرا لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخراً والتى تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى، وإحياء المشروع القومى للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثى، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد الوزير، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاثنين، أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصر ميداني في جميع المحافظات، كما تم «وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان»، وتم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى في القرى بالمحافظات المختلفة.