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"المحمدي" استدعى 28 لاعباً.. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر

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"المحمدي" استدعى 28 لاعباً.. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر مصر "المحمدي" استدعى 28 لاعباً.. الأخضر الأولمبي يدشن معسكر
استعداداً للمشاركة في كأس العرب

يدخل السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم غداً معسكراً إعدادياً في ، وذلك استعداداً للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في العشرين من شهر يونيو الجاري.
واستدعى المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي (28) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، نواف شيعان، أحمد أبو راسين، عبدالعزيز الفرج، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، محمد سليمان، سامي سويد، حسن ربيع، سليمان هزازي، وليد عياش، عباس الحسن، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالكريم دارسي، عبدالله الزيد، عثمان العثمان، صهيب الزيد، يزيد الغامدي، عبدالعزيز العليوة، عبدالله معتوق، ماجد دوران، محمد المري، عبدالله رديف، مشاري النمر، عبدالعزيز العثمان.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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