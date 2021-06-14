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شرطة مكة: ضبط 100 شخص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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شرطة مكة: ضبط 100 شخص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي شرطة مكة: ضبط 100 شخص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي للقادمين من الخارج

شرطة مكة: ضبط 100 شخص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (100) شخص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبل الجهة المختصة.
ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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