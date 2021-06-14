من 250 إلى 300 جنيه شهريا..«التضامن» تعلن إضافة 70 ألف طالب لـ«تكافل وكرامة» (تفاصيل)

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قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل يهدف للاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية من النواحي التعليمية والصحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في الميزانية الجديدة 2022/2021 سوف يتم إضافة 230 ألف مستفيدا جديدا من برنامج تكافل وكرامة، بداية من أول يوليو، من بينهم 130 ألف حالة (30 ألف للإعاقات الشديدة- 30 ألف من المسنين الذين تنطبق عليهم الشروط- 70 ألف من طلبة الجامعة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي- )، صرف منح على مدار العام للطلاب «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، وهناك توجيه رئاسي بأن تشمل المنح كل الطلاب حتى طلبة الجامعات .

وأشار إلى أنه سيتم إضافة، 70 ألف طالب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن البرنامج يصرف 250 إلى 300 جنيه، لكل طالب جامعي – من المستفيدين من البرنامج والذين يحتاجون لدعم مادي- نقديا في الشهر.

واختتم ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن كل من يتقدم للاستفادة من دعم تكافل وكرامة من أصحاب الحالات الشديدة يتم قبوله.