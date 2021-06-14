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الاتحاد السكندري يتفق مع حسام حسن على تجديد عقده

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الاتحاد السكندري يتفق مع حسام حسن على تجديد عقده الاتحاد السكندري يتفق مع حسام حسن على تجديد عقده

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نجح محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، في التوصل لإتفاق مع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسم أخر.

وعقد محمد مصيلحي، اجتماعًا مطولاً مع حسام حسن وإبراهيم حسن، مدير الكرة، مساء اليوم الإثنين، وأكد رئيس زعيم الثغر خلال الإجتماع، على الثقة الكاملة من جانبه ومجلس إدارة النادي بالقدرات الفنية للتوأم، مشيرًا إلى أن استمرار الجهاز الفني مع الفريق في الموسم المقبل، هدف من أهداف مجلس الإدارة.

وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد لحسام وإبراهيم حسن، مع الاتحاد السكندري خلال الأسبوع المقبل.

واستعرض رئيس الاتحاد مع التوأم، احتيجات الفريق في الموسم المقبل، واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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